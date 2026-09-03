Um homem foi preso com 120 barras de maconha, seis barras de pasta base de cocaína e duas barras de haxixe durante uma operação da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (2), no bairro Cesário Alvim, em Juiz de Fora. Também foram apreendidos cinco cartuchos intactos de calibre 9 mm, R$ 4.562 em dinheiro, ácido bórico, um celular, uma chave e diversos adesivos utilizados para a preparação das drogas.

Segundo a PM, a operação foi realizada após o recebimento de informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar uma grande quantidade de entorpecentes. Equipes do 1º Pelotão do Grupo Especializado em Recobrimento (GER), da ROCCA e da AOp participaram da ação.

O suspeito preso possui registros anteriores por tráfico de drogas e homicídio.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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