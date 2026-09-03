A Câmara Municipal de Cataguases, na Zona da Mata mineira, foi notificada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e pelo Poder Judiciário para declarar a perda do mandato de um vereador.

A medida ocorre após o trânsito em julgado de sua condenação por tráfico de drogas, o que resultou na suspensão automática de seus direitos políticos. O nome do vereador não foi informado pelo Ministério Público. A reportagem apurou que trata-se do Ricardo Dias.

Início em 2012

O processo teve início em março de 2012, quando o parlamentar foi preso em flagrante pela guarda e comercialização irregular de medicamentos sujeitos a controle especial, conduta enquadrada no artigo 33 da Lei de Drogas.

A condenação foi confirmada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeitou os últimos recursos da defesa e encerrou a tramitação do processo.

Com o fim das possibilidades de recurso, aplica-se o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Segundo entendimento do STF, a suspensão dos direitos políticos impede o exercício de cargos públicos eletivos, cabendo agora ao Poder Legislativo municipal formalizar a perda do mandato do parlamentar.

Vereador vai tentar reverter a decisão

A defesa do vereador Ricardo Geraldo Dias afirma que protocolou no STF um pedido de indulto natalino em 3 de agosto de 2026, com base no reconhecimento de tráfico privilegiado pelo STJ.

Os advogados sustentam que a punibilidade deve ser extinta e pedem que a Câmara de Cataguases e a Justiça Eleitoral não sejam notificadas antes da análise do Supremo. A nota destaca que os fatos de 2012 envolvem apenas remédios controlados e que o parlamentar, reeleito três vezes, permanece no cargo enquanto aguarda a decisão.

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