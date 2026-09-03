A Justiça acolheu a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais e condenou cinco integrantes de uma organização criminosa armada vinculada à facção Comando Vermelho.

O grupo operava no município de Tocantins, na Zona da Mata mineira, e teve suas penas somadas em mais de 232 anos de reclusão, todas em regime inicial fechado.

As investigações demonstraram que a célula mantinha uma estrutura hierarquizada e voltada ao tráfico de drogas e ao domínio territorial mediante o uso de armas de fogo e intimidação da população.

O grupo recebia orientações diretas de lideranças da facção que se encontram presas no estado do Rio de Janeiro. A operação foi fruto de uma ação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Visconde do Rio Branco, a Promotoria de Justiça Criminal de Ubá e a Polícia Militar.

Crimes cometidos

Os réus responderam por organização criminosa armada, tráfico de drogas e uso de imóvel para a prática do tráfico, com agravantes como o envolvimento de adolescentes, porte de armas e exercício de funções de liderança. As penas individuais variaram entre 31 e 57 anos de prisão.

O tribunal manteve a prisão preventiva de quatro réus e a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico de uma das integrantes, destacando a importância da decisão para conter a escalada da violência e restaurar a segurança na região.

Tags:

facção | Justiça