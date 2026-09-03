A transição do transporte turístico em Tiradentes, no Campo das Vertentes, alcançou uma nova fase com a entrega de 19 cavalos aposentados da atividade de tração a tutores selecionados. A medida faz parte do Projeto Charretour, que iniciou em março a substituição das tradicionais charretes por veículos elétricos.

A frota inicial de dez charretes elétricas foi financiada por medidas compensatórias destinadas pela Plataforma Semente e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A triagem dos adotantes e a destinação dos animais ficaram a cargo do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e do Instituto Arbo. O processo seletivo envolveu reuniões virtuais, análise documental e questionários para verificar a infraestrutura dos locais de acolhimento. Após a aprovação, os equinos passaram por exames veterinários obrigatórios e emissão de documentação de transferência.

A maior parte dos adotantes é de Minas Gerais, incluindo uma família do Sul do estado que acolheu seis animais em sua propriedade rural.

Os novos responsáveis assinaram compromissos legais que proíbem o retorno dos cavalos ao trabalho de tração, e as entidades responsáveis farão o monitoramento das adaptações durante pelo menos seis meses.

Uma nova etapa do projeto já está prevista pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG) com recursos de emenda parlamentar, prevendo a entrega de mais dez charretes elétricas e a consequente aposentadoria e adoção de outros 20 cavalos.

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