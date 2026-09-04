Uma mulher de 30 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na noite desta quinta-feira (3), na Rua Sebastião Fonseca, no bairro Primavera, em Cataguases. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento nasal, escoriações no rosto, dor no ombro e suspeita de fratura na clavícula esquerda.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital de Cataguases para avaliação médica.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria.

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