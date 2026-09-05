Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (5), na Avenida Paulo Emílio Moreira, no bairro Chácara Brum, em Muriaé.

A ação policial começou após uma testemunha avisar a Patrulha Rural sobre um indivíduo tentando furtar uma motocicleta utilizando uma pedra para danificar a ignição. Com as características repassadas, a PM localizou e abordou o suspeito nas proximidades.

A proprietária confirmou os danos na ignição e que os capacetes foram jogados ao chão. A perícia técnica foi acionada para o local.

O suspeito usava tornozeleira eletrônica em regime de prisão domiciliar e possui passagens anteriores por furto, roubo, estupro e lesão corporal. Ele foi encaminhado à delegacia.

Tags:

1 | Homem | moto | Preso