Foi assinado em cerimônia na Câmara Municipal de Matias Barbosa, município localizado a cerca de 20 quilômetros de Juiz de Fora, um protocolo de intenções para a implantação do ambicioso T-Rex Park Resort. O ato marca o início formal do processo de instalação do complexo turístico na região, atraindo olhares de investidores, moradores e líderes regionais.

A solenidade de assinatura contou com a presença de autoridades, incluindo o prefeito em exercício Dimitrius Vargas, o proprietário do parque, Júlio Alves, a diretora artística Marlene Mattos, além de vereadores e representantes da sociedade.

Entre as principais atrações anunciadas, o complexo contará com a instalação de uma réplica animatrônica de um T-Rex que, de acordo com os organizadores, será a segunda maior do mundo, prometendo colocar o município no mapa do turismo internacional de entretenimento. "Assim nós vamos estar no cenário nacional do Turismo", disse os prefeito Dimitrius Vargas.

Cerca de 150 postos de trabalho

Além do parque temático propriamente dito, o projeto incorpora a estrutura de um resort hoteleiro integrado, permitindo que turistas de diversos estados prolonguem sua estadia, usufruam de infraestrutura de alto padrão e impulsionem a permanência de visitantes na região metropolitana de Juiz de Fora e arredores.

Embora a área exata para a construção do complexo e o cronograma detalhado de obras, prazos de inauguração e volume total de investimentos ainda não tenham sido integralmente divulgados, a expectativa oficial gerada pelo anúncio é otimista.

As projeções iniciais indicam a criação de cerca de 150 postos de trabalho diretos, além de centenas de oportunidades geradas de forma indireta. A cadeia produtiva local de comércio, serviços, hotelaria, gastronomia e transporte deverá experimentar um ciclo vigoroso de expansão e modernização para atender à nova demanda turística.

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