Dois jovens, de 23 e 25 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar no último sábado (5), no bairro Caixa D’Água, em Divino, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação policial começou após denúncias de intensa movimentação ilícita em uma residência na Rua Oneida Santos Viletes. Durante o patrulhamento, os militares flagraram um suspeito em contato com o imóvel e tentaram realizar a abordagem.

Um deles tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado, enquanto com o outro homem na rua foi encontrada uma porção de maconha. Nas buscas realizadas dentro da casa, a equipe apreendeu mais cinco porções e cinco buchas de maconha, três papelotes de cocaína, materiais para embalar entorpecentes, R$ 330 em dinheiro e uma motocicleta.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Muriaé.

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