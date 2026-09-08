Um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de um rio, atrás de uma igreja, na Rua dos Operários, no bairro Vila Minalda, em Cataguases, no fim da tarde de domingo (6). Ele estava respirando e apresentava pulso quando foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos no local e encaminhou o homem ao Hospital de Cataguases. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram à queda ou entrada da vítima no rio.