Um trágico acidente de trânsito resultou na morte de uma mulher de 40 anos e deixou outras quatro pessoas gravemente feridas no início da noite do último domingo (6), na rodovia MG-265, em Divino, na Zona da Mata mineira.

O acidente aconteceu por volta das 18h40, na altura do km 23. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, a família seguia no sentido crescente da via em um Chevrolet Celta de cor prata, quando o condutor perdeu o controle da direção, possivelmente devido a uma derrapagem, saiu da pista e parou em uma estrada vicinal às margens da rodovia.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas. A passageira, de 40 anos, esposa do motorista, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no Pronto-Socorro de Divino. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

O condutor do veículo e os três filhos do casal, todos adolescentes, sofreram ferimentos graves e foram socorridos e transferidos para o hospital no município de Carangola.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de praxe que ajudarão a apurar as causas exatas do sinistro. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o automóvel foi liberado para os familiares das vítimas.

FOTO: PMRV -

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