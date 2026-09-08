Uma mulher de 37 anos deu entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora na tarde de segunda-feira (7), após ser vítima de violência doméstica na cidade de Rio Novo. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi localizado.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe foi acionada por volta das 13h40 para realizar a transferência da vítima, que recebia os primeiros cuidados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) local. A paciente apresentava escoriações, marcas de mordidas nos braços e hematomas em duas regiões da cabeça. Diante da gravidade das lesões, ela foi encaminhada ao HPS para avaliação médica complementar.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência no endereço do casal. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo próprio companheiro. Durante a chegada da guarnição, o homem fugiu pelos fundos do imóvel. Os policiais realizaram rastreamento na região, mas o suspeito não foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e entregue às autoridades competentes para a investigação e demais providências cabíveis.

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