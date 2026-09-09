Cinco pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta, na noite desta terça-feira (8), no km 751 da rodovia que liga Leopoldina a Laranjal. Entre as vítimas estão três crianças, de 5, 8 e 4 anos.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma menina de 5 anos sofreu um ferimento corto-contuso na região frontal da cabeça. Ela estava consciente, com quadro de saúde estável. Outras duas meninas, de 8 e 4 anos, apresentavam suspeita de fratura em um dos membros superiores e foram imobilizadas ainda no local.

Uma mulher de 25 anos não apresentava ferimentos aparentes, mas relatava dor no tórax ao respirar. As quatro vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas para a Casa de Caridade Leopoldinense.

O motorista da carreta, de 43 anos, não apresentava queixas e recusou atendimento médico. A dinâmica do acidente não foi informada.

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