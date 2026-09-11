A Polícia Civil fez novos esclarecimentos sobre a morte do comerciante Ricardo Ferreira Braga, em Muriaé, ocorrida em agosto deste ano. A ação, batizada de Operação Última Chamada, foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Agência de Inteligência Policial (AIP), sob o comando do delegado Glaydson Ferreira.

Durante as diligências, as equipes prenderam dois homens de 38 e 27 anos. Ambos moram no bairro Inconfidência e teriam ido até a casa da vítima para cometer o crime que, segundo a investigação, teve motivação patrimonial. O suspeito mais velho estaria sendo pressionado por dívidas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Inconfidência e precisava de dinheiro rápido. O mais novo, por sua vez, foi apontado como usuário de drogas.

Celulares roubados e renegociados

Após tirarem a vida de Ricardo, os suspeitos roubaram dois celulares da residência da vítima. Os aparelhos foram vendidos no centro de Muriaé, mas a Polícia Civil conseguiu rastrear, localizar e apreender os dois telefones, que agora reforçam as provas do inquérito.

O celular de uso pessoal de Ricardo ainda não foi encontrado. As buscas continuam para localizar o aparelho, verificar se outros bens foram levados, detalhar a conduta de cada suspeito e apurar a eventual participação de mais pessoas.

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