Um homem de 43 anos morreu na noite deste domingo (13) após se envolver em um acidente no km 57 da MG-126, em Bicas. A vítima conduzia um VW/Gol que colidiu de frente com uma caminhonete Mitsubishi L200.

Segundo informações prestadas pelo condutor da L200 e por testemunhas que presenciaram o fato, o VW/Gol trafegava na via quando tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido pela sinalização. O veículo acabou colidindo de frente com a caminhonete, que seguia no sentido contrário da pista.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local e atestou o óbito do motorista do Gol ainda na rodovia.

Na caminhonete, uma passageira relatou dores na região do tórax decorrentes do impacto do acionamento do airbag. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Bicas para passar por exames complementares.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe no trecho para apurar os detalhes da dinâmica da colisão e, em seguida, liberou a pista.





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