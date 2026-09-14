Dois trabalhadores foram resgatados de uma carvoaria em São João del-Rei durante a Operação Resgate VI. A ação conjunta revelou um cenário de graves violações aos direitos humanos e trabalhistas, evidenciando condições degradantes de moradia e segurança.

A fiscalização encontrou moradia precária, falta de água potável, fiação elétrica de risco e galões de combustível próximos aos fornos, com risco de explosão. Também eram feitos descontos nos salários para custear ferramentas e alimentação.

Estima-se que os dois trabalhadores devam receber aproximadamente R$ 100 mil em verbas rescisórias e direitos trabalhistas devidos. O caso integra um balanço que retirou 208 pessoas de situações semelhantes em Minas Gerais, o maior número entre os estados brasileiros.

Em Araxá, foram 77 resgatados (incluindo uma criança e quatro adolescentes), enquanto em Estrela do Sul, 44 trabalhadores, incluindo 23 imigrantes africanos, foram achados em lavouras.

Balanço nacional

Em todo o país, a Operação Resgate VI, realizada ao longo do mês de agosto por meio de uma articulação entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU) e a Polícia Federal (PF), totalizou 479 trabalhadores resgatados em 231 ações fiscalizatórias.

Além dos resgates, a operação identificou 1.192 trabalhadores sem registro formal em todo o país e garantiu o pagamento de mais de R$ 1,4 milhão em verbas trabalhistas e rescisórias para reparar os danos causados aos trabalhadores explorados.

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