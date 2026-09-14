Um menino de 11 anos morreu na noite deste domingo (13) após sofrer um grave acidente em um parque de diversões instalado no Parque de Exposições de Muriaé, localizado no bairro Boa Vista.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, na Avenida Alfredo Pedro Carneiro, as equipes de socorro apenas puderam constatar o óbito da vítima, que apresentava lesões severas.

De acordo com informações preliminares levantadas pelas autoridades junto ao operador do parque, a tragédia ocorreu quando o menino tentou recuperar um chinelo que havia caído.

A criança teria ultrapassado a grade de proteção do equipamento, identificado como Space Loop, para tentar pegar o calçado, sendo atingida pela estrutura do brinquedo.

No momento do acidente, o menino estava no local acompanhado do irmão e de outros familiares. A área foi imediatamente isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil, responsável por apurar a dinâmica exata e as responsabilidades pelo ocorrido. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Muriaé.

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