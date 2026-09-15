Um acidente envolvendo um caminhão-trator e um semirreboque mobilizou a Polícia Militar Rodoviária na tarde de segunda-feira (14), na altura do km 142 da MGC-265, no município de Mercês.

O veículo estava carregado com placas de MDF e tombou sobre a pista enquanto transitava no sentido a Mercês. O condutor do veículo relatou aos policiais que perdeu o controle direcional do conjunto após passar por um buraco localizado em uma curva da rodovia, o que acabou provocando o tombamento do caminhão.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Regional de Barbacena. No local de atendimento, uma equipe do 3º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária fez o teste do etilômetro, que confirmou a ausência de álcool no organismo do condutor.

FOTO: PMRV -

A perícia técnica chegou a ser acionada, mas liberou o trecho por se tratar de um acidente sem vítimas graves. A custódia do veículo e da carga foi repassada a uma equipe especializada da empresa proprietária, que compareceu ao local.

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