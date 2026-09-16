Ubá, na Zona da Mata mineira, recebe entre os dias 18 e 28 de setembro a edição 2026 da Semana Municipal do Turismo. O evento reúne uma série de atividades abertas ao público, como festivais de música e gastronomia, apresentações culturais, encontros de bandas, ações de capacitação para comerciantes locais e a entrega de um prêmio de fotografia.

O início das atividades na sexta-feira, 18 de setembro, é voltado à qualificação do setor e à promoção de atrativos do município. Já no fim de semana, a movimentação se concentra na Praça da Ligação. Nos dias 19 e 20 de setembro, o espaço público sedia o Festival Gastromusic, projeto que alia estandes de pratos típicos da culinária regional a shows de artistas locais.

A agenda cultural ao longo dos dez dias também prevê o tradicional Encontro de Bandas, reunindo grupos corporativos e de música instrumental de Ubá e de municípios vizinhos. A ideia é movimentar o fluxo de visitantes, impulsionar o comércio e fomentar a economia criativa.

A programação se encerra no dia 28 de setembro, às 14h, no Fórum Cultural de Ubá, com a solenidade de premiação do 5º Concurso "Turismo em Foto". A premiação seleciona imagens feitas por moradores e visitantes que retratam o patrimônio histórico, religioso, as paisagens naturais e as manifestações culturais da cidade.

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