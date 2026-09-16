A Prefeitura de Muriaé faz neste sábado (19), mais uma edição do “Sabadão da Saúde”. A ação acontece das 7h30 às 11h em diversas unidades urbanas e dos distritos, incluindo Bom Jesus, Cardoso de Melo, João XXIII, Joanópolis, Pirapanema, Safira, São Cristóvão, São Gotardo, Santa Terezinha I e II, e Vermelho I e II.

A ideia do evento no sábado é facilitar o atendimento para quem não consegue ir aos postos durante a semana.

Durante a manhã, a população ai ter acesso a serviços como coleta de preventivo, vacinação contra a dengue e vacinas de rotina. Além disso, as UBS dos bairros Cardoso de Melo e Safira contarão com salas de espera especiais dedicadas à campanha Setembro Amarelo, voltadas à conscientização sobre a saúde mental.