O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou para 31 anos e 3 meses de reclusão a pena de um advogado, condenado por mandar matar a ex-esposa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Segundo a denúncia do Ministério Público (MPMG), o crime ocorreu em agosto de 2016, quando a vítima foi baleada na cabeça na porta da casa da mãe dela. Para afastar suspeitas e simular um assalto seguido de morte (latrocínio), o executor contratado roubou a bolsa e os pertences da mulher após o disparo.

As investigações revelaram que o advogado não aceitava o fim do casamento nem a divisão dos bens. Como pagamento pelo assassinato, ele prometeu entregar ao executor um trator de sua fazenda. A farsa foi descoberta após a perícia rastrear trocas de ligações entre o mandante e o atirador momentos antes e depois da execução.

Ao julgar o recurso, o TJMG elevou a pena do advogado destacando a frieza do planejamento e o impacto traumático sobre os dois filhos menores do casal, que perderam a mãe a mando do próprio pai.

O homem contratado para efetuar os disparos teve a pena mantida em 23 anos e 4 meses de prisão.

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