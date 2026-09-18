Um homem de 36 anos ficou ferido após o veículo em que estava sair da estrada e cair em uma ribanceira, próximo a Rochedo de Minas. O acidente ocorreu na manhã desa quinta-feira (17), quando uma Unidade de Suporte Avançado (USA) de São João Nepomuceno passava pelo local e foi acionada por populares. A vítima foi imobilizada pela equipe do SAMU e encaminhada ao pronto atendimento de São João Nepomuceno.

Uma ambulância sanitária que também estava no local levou o homem para atendimento na unidade de saúde, enquanto a USA seguiu viagem com uma paciente clínica que já era transportada para Juiz de Fora.

No Hospital São João, o paciente acidentado foi avaliado com traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado e apresentava confusão mental.

Após a avaliação, ele foi transferido pela Unidade de Suporte Básico (USB) de São João Nepomuceno para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

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