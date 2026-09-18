Uma Kombi pegou fogo na tarde desta sexta-feira (18), num trecho entre os municípios de Ewbank da Câmara e Santos Dumont. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no km 758 da BR-040, no sentido Rio de Janeiro/Belo Horizonte.

De acordo com as informações apuradas, o fogo começou repentinamente. Assim que perceberam as chamas, o motorista do veículo e motoristas que passavam pelo local tentaram as chamas, mas sem sucesso.

A concessionária responsável pela administração da rodovia e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Foram necessários cerca de 1.000 litros de água para debelar o fogo. Apesar do susto e da perda total do veículo, não houve feridos.

Após a extinção do incêndio, a concessionária fez a remoção da carcaça do veículo e controlou o tráfego no local.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

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