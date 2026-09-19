A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na tarde desta sexta-feira (18), em Muriaé, um homem conhecido como “Tio Patinhas”, investigado por liderar um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas em grande escala na cidade e região. A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, sob coordenação do delegado Glaydson de Souza Ferreira.

O suspeito virou alvo após a Operação Cerco Fechado, feita em parceria com a PRF, que apreendeu cerca de 200 quilos de maconha, haxixe e ice. Na ação de sexta-feira, os policiais apreenderam dinheiro, incluindo dólares, e uma caminhonete avaliada em R$ 200 mil. Outros dois alvos da investigação continuam foragidos.



As investigações prosseguem com o objetivo de capturar os foragidos, identificar outros possíveis integrantes e desarticular completamente o esquema de financiamento, logística e distribuição de entorpecentes mantido pela organização criminosa na região.



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