Dois idosos ficaram feridos após um capotamento na rodovia que liga Carangola a Espera Feliz, no sábado (19). Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um homem de 87 anos e uma mulher de 65 sofreram traumatismo cranioencefálico (TCE), mas estavam conscientes. Devido às condições de acesso ao local, as vítimas foram retiradas com o uso de cordas.

Após receberem os primeiros atendimentos no local, os dois foram encaminhados à Casa de Caridade de Carangola. A dinâmica do acidente não foi informada.

Tags:

BR | Capota | Capotamento | E | Feliz | Ferido | Feridos