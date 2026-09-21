Um homem de 28 anos ficou gravemente ferido após um ônibus atingir um carro parado no acostamento da MG-133, na altura do km 45, em Coronel Pacheco, na noite de domingo (20). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os ocupantes do carro haviam desembarcado para verificar uma pane mecânica quando foram atingidos pelo ônibus, que, conforme relato dos envolvidos, teria invadido o acostamento e prensado as vítimas contra o automóvel. O SAMU informou que quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Mozart Texeira (HPS), em Juiz de Fora.

A vítima de 28 anos sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), edema na região temporal e nos olhos, além de possível fratura no pé e no tornozelo esquerdo. Outras três vítimas apresentaram ferimentos leves e também foram atendidas pelas equipes.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste de alcoolemia, que apresentou resultado negativo. Já o motorista do carro apresentava sinais de ingestão de álcool e recusou-se a realizar o teste, sendo adotadas as providências administrativas previstas. O veículo foi posteriormente liberado a um custodiante habilitado, que também realizou teste de alcoolemia com resultado negativo.

A perícia técnica foi acionada, mas, conforme informado pelo delegado de plantão, uma equipe pericial não seria encaminhada ao local. A ocorrência foi registrada e o respectivo Auto de Infração de Trânsito foi enviado eletronicamente ao sistema do órgão competente.

Tags:

BR | Carro | Ferido | Gravemente ferido | Homem