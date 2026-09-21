Uma colisão envolvendo um carro e uma moto matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida na BR-116, na altura de Miradouro. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21), por volta de meia-noite, nas proximidades da Fazenda Paisagem.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas rapidamente para prestar socorro às duas vítimas que ocupavam a motocicleta. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito de um dos ocupantes, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico.

A segunda vítima, um jovem de 19 anos, recebeu os primeiros socorros no local com suspeita de fratura no fêmur esquerdo. Após ser estabilizado pelo SAMU, o rapaz foi encaminhado para o Hospital São Paulo, na cidade vizinha de Muriaé, onde passou por exames.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para isolar a área, realizar os trabalhos de praxe e investigar as causas da colisão. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor do carro ou a dinâmica exata do acidente.

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