Três homens, de 78, 53 e 24 anos, foram assassinados a tiros na tarde do último domingo (20), no Sítio Caeté, zona rural de Jequeri.

O crime mobilizou a 21ª Companhia de Polícia Militar Independente após dois indivíduos chegarem ao local em uma motocicleta e abrirem fogo contra frequentadores de um bar. Na ação inicial, duas vítimas foram atingidas nas proximidades do estabelecimento.

Durante a fuga, os criminosos renderam uma pessoa e subtraíram uma motocicleta Honda CG 150, de cor prata. Na sequência, ao passarem por uma estrada vicinal nas imediações, os suspeitos dispararam contra um terceiro homem, de 24 anos.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Jequeri, mas deu entrada na unidade de saúde sem sinais vitais. Da mesma forma, o idoso de 78 anos foi transportado ao Ambulatório Médico do município vizinho de Sericita, onde teve o óbito confirmado logo na chegada. A terceira vítima, de 53 anos, também não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos.

A Perícia Técnica compareceu aos locais dos crimes e realizou os trabalhos. Testemunhas que presenciaram a ação apontaram um homem de 21 anos como suspeito. Até o encerramento do registro policial, o suspeito não havia sido localizado, e as forças de segurança seguem com os trabalhos de busca e investigação na região.

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