A Justiça Federal da 6ª Região liberou R$ 500 mil para apoiar a recuperação de cinco entidades socioassistenciais do município de Ubá que sofreram estragos durante a enchente de fevereiro deste ano.

As verbas são provenientes do pagamento de prestações pecuniárias, penas de caráter financeiro aplicadas a réus em processos criminais.

O repasse foi autorizado após a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mapear os estragos causados pelas inundações nos prédios das instituições e encaminhar o levantamento de danos ao Judiciário.

Segundo a documentação, as tempestades provocaram avarias estruturais nos imóveis, além da perda de móveis e equipamentos essenciais ao funcionamento dos serviços.

Instituições beneficiadas

O montante total está sendo dividido entre as seguintes organizações locais: Asilo São Vicente de Paulo; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Ubá); Departamento de Assistência Social João de Freitas; Creche Irthes Therezinha e Sociedade Beneficente Anália Franco (Lactário de Ubá).

Os valores repassados a cada entidade serão aplicados em obras de reforma e na recomposição do mobiliário e maquinário perdidos na inundação, garantindo a retomada e manutenção dos atendimentos à população assistida.

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