Representantes de cerca de 40 municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes se reuniram em Muriaé na última semana, para debater estratégias de combate à fome e garantir o acesso à alimentação adequada na região.

O Seminário Regional de Segurança Alimentar e Nutricional foi promovido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), em parceria com a prefeitura da cidade.

O encontro faz parte da Caravana de Combate à Fome, projeto do MPMG e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) focado em incentivar os municípios a aderirem ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

Desde a criação da caravana, em janeiro de 2025, o número de cidades mineiras integradas ao sistema subiu de 116 para 262.

Durante o evento, gestores públicos, promotores de Justiça e lideranças sociais discutiram a importância de institucionalizar políticas permanentes de segurança alimentar. Segundo o promotor de Justiça Felipe Valente, a Zona da Mata é um importante polo agroecológico do estado, mas ainda enfrenta baixa adesão formal ao Sisan, o que dificulta a captação de recursos e a integração com programas estaduais e federais.

Além das orientações técnicas prestadas pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar (Consea-MG) para a adesão dos municípios ao sistema, o seminário destacou a troca de experiências entre prefeituras da região, o papel da agricultura familiar e a urgência de encarar a fome como uma pauta intersetorial.

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