A Câmara Municipal de Muriaé agendou para esta quinta-feira, dia 24 de setembro, às 18h30, uma Audiência Pública no plenário do Poder Legislativo para discutir o plano de prevenção e resposta aos desastres causados pelas chuvas no município.

A audiência é para conscientizar a população e estruturar as ações da cidade a fim de minimizar os riscos e prejuízos causados por tempestades, enchentes e desmoronamentos de encostas.

Durante o debate, serão avaliados o mapeamento dos pontos de alagamento registrados na última temporada de chuvas, o resultado das medidas preventivas já aplicadas e as estratégias planejadas para o ciclo chuvoso que se inicia, abrangendo até o primeiro trimestre do próximo ano.

Também serão apresentados o cronograma das ações previstas, as atribuições de cada secretaria municipal envolvida no enfrentamento de crises e os canais de atendimento emergencial que ficarão à disposição da comunidade.

A reunião deve reunir representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, do Ministério Público e de diversas instituições ligadas à segurança e prevenção contra acidentes climáticos.