A chegada de fortes chuvas à região colocou Barbacena em estado de alerta, válido até às 23h59 desta terça-feira (23).

O aviso meteorológico prevê acumulados expressivos de chuva que podem oscilar entre 30 a 60 mm por hora ou somar de 50 a 100 mm ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir até 80 km/h. Diante da previsão, a Defesa Civil do município mobilizou suas equipes e reforçou as orientações de segurança para evitar tragédias na cidade.

O principal ponto de atenção está nas áreas de risco. Moradores que vivem perto de encostas devem observar sinais como trincas nas paredes ou no solo, inclinação de postes e escoamento de água barrenta. Ao perceber qualquer desses indícios de deslizamento, a orientação é abandonar a casa imediatamente.

Alerta nas ruas

A Defesa Civil alerta para que motoristas e pedestres jamais tentem atravessar vias alagadas, já que a força das enxurradas pode arrastar veículos e encobrir buracos ou bueiros abertos. Durante os temporais, a recomendação é buscar abrigo coberto, evitar se proteger debaixo de árvores e desligar aparelhos da tomada.

As equipes de emergência seguem em plantão permanente. Em caso de perigo ou ocorrências, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Polícia Militar pelo 190.

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