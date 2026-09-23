A Defesa Civil de Antônio Carlos emitiu um alerta urgente para motoristas e moradores que transitam pela Rodovia MG-135, na saída do bairro Sagrada Família. A presença de uma árvore com risco iminente de queda no local mobilizou uma operação de emergência para a sua remoção preventiva.

A ação de supressão está agendada para começar às 14h desta quarta-feira (23). Os trabalhos serão executados em conjunto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Durante a realização do serviço, a rodovia passará por interdições temporárias, que poderão ser parciais ou totais, dependendo das condições de segurança exigidas na execução do manejo da árvore.

A recomendação das autoridades para quem precisar passar pelo trecho é de atenção redobrada, redução de velocidade e respeito rigoroso à sinalização e às orientações dos agentes no local.