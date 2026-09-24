Um incêndio de grandes proporções atingiu, entre a noite de quarta (23), e a madrugada desta quinta (24), um complexo industrial que abriga empresas de espumas, colchões, e papelão no município de Tocantins, na Zona da Mata mineira. Ninguém ficou ferido.
A apuração inicial aponta que as chamas se alastraram rapidamente devido à alta inflamabilidade do material armazenado nos galpões.
O Corpo de Bombeiros atuou de forma intensa no local. Operações táticas concentraram-se na madrugada no galpão de papelão, utilizando ataques estratégicos para garantir o confinamento e evitar a propagação das chamas para áreas vizinhas.
Ao todo, quatro guarnições estão mobilizadas na ocorrência, contando com o apoio de três viaturas de Auto Bomba Tanque e Salvamento e dois caminhões pipa fornecidos pela Prefeitura do município.
O incêndio destruiu a maior parte da infraestrutura física e do maquinário do complexo. As únicas áreas preservadas do fogo foram o setor de escritório da empresa de espumas e colchões, uma residência situada logo abaixo da estrutura administrativa e um pequeno volume de equipamentos.
De acordo com as informações atualizadas na manhã desta quinta, pelas equipes de resgate, o incêndio já se encontra controlado. Restam apenas focos isolados em pilhas de papelão no interior dos galpões destruídos, sem risco de avanço para outras áreas.
Uma guarnição permanece no local para o monitoramento contínuo da área. Os trabalhos de rescaldo e revolvimento dos escombros foram programados para durante o dia, por razões de segurança. A estrutura metálica do galpão cedeu parcialmente com o calor do fogo, o que representa alto risco de novos desabamentos e colapsos caso os bombeiros atuem no interior do espaço durante a noite.
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