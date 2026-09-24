Um incêndio de grandes proporções atingiu, entre a noite de quarta (23), e a madrugada desta quinta (24), um complexo industrial que abriga empresas de espumas, colchões, e papelão no município de Tocantins, na Zona da Mata mineira. Ninguém ficou ferido.

A apuração inicial aponta que as chamas se alastraram rapidamente devido à alta inflamabilidade do material armazenado nos galpões.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Incêndio mobilizou militares do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros atuou de forma intensa no local. Operações táticas concentraram-se na madrugada no galpão de papelão, utilizando ataques estratégicos para garantir o confinamento e evitar a propagação das chamas para áreas vizinhas.

Ao todo, quatro guarnições estão mobilizadas na ocorrência, contando com o apoio de três viaturas de Auto Bomba Tanque e Salvamento e dois caminhões pipa fornecidos pela Prefeitura do município.

O incêndio destruiu a maior parte da infraestrutura física e do maquinário do complexo. As únicas áreas preservadas do fogo foram o setor de escritório da empresa de espumas e colchões, uma residência situada logo abaixo da estrutura administrativa e um pequeno volume de equipamentos.

De acordo com as informações atualizadas na manhã desta quinta, pelas equipes de resgate, o incêndio já se encontra controlado. Restam apenas focos isolados em pilhas de papelão no interior dos galpões destruídos, sem risco de avanço para outras áreas.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Fogo atingiu complexo de fábricas na Zona da Mata

Uma guarnição permanece no local para o monitoramento contínuo da área. Os trabalhos de rescaldo e revolvimento dos escombros foram programados para durante o dia, por razões de segurança. A estrutura metálica do galpão cedeu parcialmente com o calor do fogo, o que representa alto risco de novos desabamentos e colapsos caso os bombeiros atuem no interior do espaço durante a noite.

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