As fortes chuvas que atingiram Ubá no início da semana registraram um acúmulo de 48 milímetros de precipitação, acompanhadas de pancadas de granizo na zona rural.

O volume acumulado deixou o solo excessivamente encharcado e saturado, o que levou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil a emitir um alerta para o risco iminente de deslizamentos de terra, escorregamentos de encostas e desabamentos no município. Vale lembrar que o município ainda se recupera dos impactos das chuvas de fevereiro, que deixou oito mortos e feridos.

Diante do cenário de instabilidade das encostas, os órgãos de segurança intensificaram o monitoramento nos pontos críticos e orientam os moradores de áreas vulneráveis a redobrarem a atenção.

Sinais de perigo e movimentação do solo

A Defesa Civil reforça a importância de inspecionar continuamente imóveis e terrenos localizados próximos a morros ou barrancos. Alguns sinais indicam movimentação de terra e exijam evacuação imediata:

Inclinamento de estruturas: Árvores, postes, cercas, muros, estacas ou portões visivelmente inclinados.

Rachaduras e fendas: Trincas recentes em paredes, lajes, pisos ou diretamente no solo do terreno.

Emperramento de acessos: Dificuldades repentinas para abrir ou fechar portas e janelas (sinal de deslocamento da estrutura).

Mudança nas águas: Surgimento de águas turvas/com lama descendo das encostas ou aparecimento de novas nascentes no morro.

Ruídos anormais: Barulhos de estalos no solo, nas paredes ou árvores rangendo no entorno.

Recomendações e medidas preventivas

Para minimizar os riscos de desastres durante este período de solo instável, a Prefeitura orienta a população a não alterar o terreno, evitar cortes, escavações ou obras em barrancos enquanto o solo estiver saturado. Ter cuidado com o descarte de água e lixo e não jogar entulhos ou lixo nas encostas e evitar o despejo de águas de calhas ou esgoto nos barrancos, pois isso acelera a infiltração de água e o peso da massa de terra.

A Defesa Civil pede que ao identificar qualquer um dos sinais de perigo ou movimentação de terra, saia do imóvel imediatamente e procure abrigo seguro na casa de familiares, amigos ou nos pontos de apoio do município.

Telefones e canais de emergência

As equipes técnicas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem de plantão para realizar vistorias e atendimentos de urgência. Em caso de emergência ou sinais de risco, acione os órgãos de proteção pública. A Defesa Civil atende pelo 199, o Corpo de Bombeiros 193 e a Polícia Militar 190.

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