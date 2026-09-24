Um homem de 30 anos foi preso na quarta-feira (23), suspeito de abuso sexual contra a própria filha, de 10 anos. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu no município de Visconde do Rio Branco, localizado na Zona da Mata mineira.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria acontecido no dia 6 de setembro, momento em que a criança passava um período sob os cuidados do pai. A suspeita veio à tona após a vítima retornar para a casa da mãe.

Apresentando alterações no comportamento, a menina revelou à responsável os abusos aos quais havia sido submetida.

Diante do relato, a mãe acionou a Polícia Civil que tomou as medidas necessárias, como solicitação de exames médicos e colheu o depoimento da criança, de modo que ela não revivesse o crime. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que deferiu o pedido.

Buscas pelo suspeito vinham sendo realizadas na região desde o dia 18 de setembro e, lícia Civil de Visconde do Rio Branco nesta quarta-feira, oportunidade em que foi formalmente notificado e preso.

O investigado encontra-se custodiado e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para o total esclarecimento do caso e conclusão do inquérito policial.

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