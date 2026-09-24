O prefeito de Santos Dumont, Pacifico Júnior (PSB), registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Militar na tarde de quarta-feira (23), relando ter sido vítima de uma perseguição na BR-040 enquanto seguia para Juiz de Fora. O chefe do Executivo suspeita de uma ação orquestrada por opositores políticos e relatou ter ouvido barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo durante o trajeto.

De acordo com o registro policial, Pacifico percebeu que estava sendo seguido por um veículo Fiat Strada de cor cinza, com placas de Santos Dumont . O prefeito relatou ter tentado se desvencilhar do automóvel alternando a velocidade, mas o condutor do outro carro manteve a aproximação.

Barulho de estampidos na rodovia

O momento de maior tensão ocorreu na altura das instalações da empresa White Martins, na BR-040, quando o prefeito afirmou ter ouvido dois barulhos semelhantes a estampidos de tiros. Assustado, ele acionou os freios de forma brusca.

Na sequência, conforme o B.O, o Fiat Strada ultrapassou o veículo do prefeito e seguiu à frente até as imediações de um posto de combustíveis, onde sinalizou que entraria no estabelecimento. A manobra permitiu que a caminhonete dirigida por Pacifico passasse, mas o automóvel suspeito retomou a perseguição logo em seguida. A conduta persistiu até a entrada do condomínio onde o prefeito reside, em Juiz de Fora.





Filmagem na portaria e fuga

Ao chegar à portaria do condomínio, enquanto aguardava a liberação da cancela, o motorista do Fiat Strada parou logo atrás, e teria começado a filmar o prefeito.

Em reação à atitude, Pacifico engatou a marcha à ré com a intenção de identificar o condutor. O suspeito, no entanto, acelerou em direção a uma rua sem saída do bairro. Por razões de segurança, o prefeito informou não tê-lo abordado. O condutor então fez o retorno e fugiu.

Suspeita de motivação política

Em depoimento à Polícia Militar, Pacifico Júnior declarou acreditar que a ação tem conotação política e possa ter sido articulada por opositores. O prefeito revelou que este não foi um episódio isolado e que já teria sido vítima de perseguição, quando uma pessoa invadiu o condomínio onde ele mora para filmar sua residência e seus familiares.

Ele disse às autoridades que os episódios têm gerado insegurança e temor pela sua integridade física e psicológica, assim como de sua família.

Perícia e investigação policial

A Polícia Militar inspecionou o veículo utilizado pelo prefeito e informou no Boletim de Ocorrência que não foram constatadas perfurações ou danos visíveis decorrentes de possíveis disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos já teria sido identificado pelas forças de segurança. O caso foi formalmente encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora, que ficará responsável pela investigação dos fatos e apuração das responsabilidades.

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