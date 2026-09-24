Um idoso de 70 anos foi encontrado morto com um ferimento no rosto e grande quantidade de sangue em Santos Dumont, na quarta-feira (23). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pela Polícia Militar para constatar o óbito.
De acordo com o registro do SAMU, o idoso foi encontrado sobre a cama, com sangue no rosto, na cama e no solo, além de estar sem sinais vitais.
Ainda conforme o atendimento, por se tratar de uma morte decorrente de causa externa, a circunstância do óbito será investigada pela Polícia Civil.
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