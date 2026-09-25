A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (25), a Operação Alto Custo para investigar uma suposta organização criminosa envolvida em um esquema de desvio de recursos públicos destinados à compra de medicamentos de alto custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São João del-Rei e Nova Lima, em Minas Gerais, onde celulares e documentos foram apreendidos.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal e têm como objetivo reunir elementos para esclarecer a atuação dos investigados e verificar uma possível participação de outras pessoas e empresas no esquema.

Segundo as investigações, ações judiciais estariam sendo utilizadas para obter medicamentos de alto custo custeados pelo poder público. Os elementos reunidos até o momento indicam que advogados investigados teriam apresentado de forma reiterada orçamentos com valores supostamente superfaturados dos medicamentos solicitados judicialmente.

Os orçamentos, conforme a investigação, seriam fornecidos por empresas que também foram alvo das medidas cumpridas nesta sexta-feira. A situação levantou a suspeita de uma possível atuação coordenada entre os envolvidos para elevar artificialmente os preços dos medicamentos e, consequentemente, aumentar os recursos públicos destinados à aquisição dos produtos.