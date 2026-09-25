O prefeito Ângelo Chequer sancionou a lei que cria a Guarda Civil Municipal de Viçosa (GCMV). Uniformizada, armada e de caráter civil, a corporação atuará no patrulhamento preventivo, na proteção do patrimônio público, no apoio às escolas e na fiscalização do trânsito, setor que hoje conta com apenas nove agentes na cidade.

O ingresso na GCMV será por concurso público, composto por prova objetiva, teste físico, avaliação psicológica, exames médicos/toxicológicos, investigação social e curso de formação técnico-profissional. A capacitação seguirá as normas da SENASP e da Polícia Federal.

A lei também estabelece Ouvidoria, Corregedoria e um Código de Ética próprio. A chegada da guarda também visa suprir uma carência histórica no setor de mobilidade e fiscalização da cidade. Atualmente, Viçosa dispõe de apenas nove agentes de trânsito em atividade nas ruas, contingente considerado insuficiente para as demandas do município.

Próximas etapas e cronograma

Com a sanção do texto legal, a Prefeitura dá início à fase burocrática. Os próximos passos incluem a contratação de uma banca organizadora para a realização do concurso público e a escolha de uma instituição credenciada para ministrar o curso de formação.

A expectativa da Administração Municipal é de que todo o processo de seleção, treinamento e estruturação seja concluído a tempo para que a Guarda Civil Municipal de Viçosa esteja oficialmente operacional nas ruas em janeiro de 2028.

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