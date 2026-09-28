Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite do último sábado (26), na MG-111. Um homem de 34 anos ficou ferido após o veículo em que estava capotar a cerca de 1 km da entrada do município de Pedra Dourada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por volta das 19h19 para prestar os primeiros socorros. Ao chegarem ao local, os socorristas identificaram que a vítima apresentava pouca consciência.

Após receber o atendimento inicial e ter o quadro estabilizado pela equipe médica na rodovia, o paciente foi encaminhado de urgência para a Casa de Caridade de Carangola, onde deu entrada para avaliação médica detalhada e exames complementares.

As causas do capotamento ainda não foram divulgadas.

Tags:

acidente | Ferido | Gravemente | Homem