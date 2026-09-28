Uma jovem de 19 anos ficou gravemente ferida após ter sido agredida na madrugada desta segunda-feira (28), no Bairro Vila Caxias, em Além Paraíba. O crime aconteceu na Rua José Teixeira Rios.

De acordo com as primeiras informações, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro à vítima. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a jovem apresentava Traumatismo Cranioencefálico e se encontrava inconsciente, com quadro de taquicardia e respiração rápida.

A paciente foi socorrida e encaminhada imediatamente ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Na unidade médica, ela passou por exames de imagem, incluindo uma tomografia computadorizada, que confirmou a presença de um sangramento intracraniano.

Devido à gravidade das lesões, a equipe médica realizou os procedimentos de intubação e sedação. Ainda durante a madrugada, diante da necessidade de cuidados de alta complexidade, a jovem foi transferida para o Hospital São Salvador, no município de Muriaé.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima após a transferência, nem sobre a autoria e a motivação das agressões. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.