Um motociclista morreu após colidir na traseira de um veículo pesado na BR-040, no km 806, no sentido Belo Horizonte, em Matias Barbosa, na manhã dessta segunda-feira (28). O óbito foi confirmado no local pela concessionária responsável pela rodovia.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma motocicleta e um conjunto formado por caminhão-trator e semirreboque. Uma equipe da corporação estava em deslocamento para o local para atender a ocorrência. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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