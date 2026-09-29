Estudantes de Ubá podem se inscrever para cursos superintensivos e gratuitos voltados aqueles que vão prestar vestibulares e processos seletivos para o ensino superior. A iniciativa oferece uma revisão focada nos conteúdos mais cobrados nas provas, além de orientações práticas para a redação e resolução de questões.



O objetivo do programa é democratizar o acesso à preparação acadêmica, permitindo que jovens e adultos revisem os conteúdos mais cobrados nos exames de forma estratégica. Estudantes que estão concluindo o Ensino Médio, egressos do sistema escolar ou interessados em prestar vestibulares no ciclo atual, podem se inscrever.

Com aulas direcionadas e metodologia intensiva, a ação busca nivelar as oportunidades para alunos da rede pública e moradores que buscam uma vaga nas universidades da região e de todo o país.

A proposta do curso superintensivo foca na revisão rápida de conteúdos essenciais das principais áreas do conhecimento cobradas nos exames de seleção, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além da orientação prática para a prova de Redação.

Atenção as datas

O Superintensivo COLUNI e IFs começa no dia 5 de outubro e segue até 6 de novembro. O conteúdo será direcionado aos processos seletivos do COLUNI/UFV, Institutos Federais e Colégios Militares.

Já o Superintensivo Vestibulares Seriados – Módulos I e II será realizado de 20 de outubro a 7 de dezembro. A preparação contempla os processos seletivos PISM/UFJF, PSAS/UFMG e PASES/UFV.

As informações sobre participação e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail aprovauba.sme@uba.mg.gov.br.





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