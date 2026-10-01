Um homem de 47 anos foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas na tarde desta quarta-feira (30), no bairro Novos Tempos, em Carangola. A prisão ocorreu na Rua Raul Soares.

A intervenção teve início quando a equipe fazia patrulhamento preventivo pelo bairro vizinho, o Eldorado, em uma área frequentemente apontada por denúncias como ponto de comercialização de entorpecentes.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito, que trafegava de bicicleta, acelerou o ritmo das pedaladas e tentou disfarçar um volume estranho que carregava na região da cintura. A atitude suspeita levou os militares a realizar o acompanhamento e a abordagem imediata do ciclista.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram, escondida no cós da bermuda do homem, uma sacola plástica recheada com maconha, fracionada em uma barra, quatro tabletes e duas buchas, além de duas porções de cocaína e uma porção de crack.