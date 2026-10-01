Barbacena deu início à campanha de imunização com a Vacina Pneumocócica Conjugada 20-valente (VPC20) voltada para idosos com 85 anos ou mais. O imunizante, essencial na prevenção contra pneumonias e outras doenças graves causadas pelo pneumococo, já se encontra disponível na rede pública de saúde do município.

As doses foram distribuídas e já estão disponíveis para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, além de estarem disponíveis na Central de Vacinas. A iniciativa visa reforçar a proteção da população idosa, faixa etária mais vulnerável a complicações respiratórias.

Como funciona a aplicação?

A aplicação da vacina não segue um padrão único e estrito para todos, sendo definida de maneira personalizada conforme o histórico vacinal anterior de cada pessoa e as diretrizes do Ministério da Saúde.





A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção e cuidado com a saúde coletiva e individual. Os munícipes que se enquadram no público-alvo (85 anos ou mais) devem comparecer ao posto de saúde mais próximo para atualizar a caderneta e garantir a proteção.

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