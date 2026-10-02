A Defesa Civil emitiu, na tarde desta sexta-feira (2), um alerta direcionado aos moradores de Muriaé e de toda a microrregião. De acordo com os principais modelos meteorológicos monitorados pelo órgão, há uma forte tendência de acumulados elevados de chuva para as próximas 24 horas.

A previsão indica que o volume de precipitação na área poderá ultrapassar a marca de 100 milímetros, cenário que acende o sinal vermelho para possíveis transtornos nas áreas urbanas e rurais.

Riscos e Recomendações

Com o alto volume de água previsto em curto espaço de tempo, a Defesa Civil orienta a população a manter a atenção redobrada. Entre os principais riscos mapeados para o período estão os alagamentos em ruas e avenidas de maior fluxo ou em áreas tradicionalmente vulneráveis; deslizamentos de encostas, caso o solo se mantenha encharcado pelo excesso de chuvas.

Os moradores que residem em áreas de risco devem redobrar os cuidados e, ao menor sinal de movimentação de terra, rachaduras em paredes ou subida rápida do nível de água, buscar um local seguro.

Canais de Atendimento

O órgão municipal mantém o monitoramento climático ininterrupto e disponibiliza um canal direto de plantão 24 horas para atendimento à comunidade e emergências. O telefone de Plantão da Defesa Civil é o (32) 9 8826-9846 e fica disponível todos os dias, 24 horas por dia.

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