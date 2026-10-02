Barbacena sancionou a Lei Municipal nº 5.459, que reconhece os circos itinerantes e a arte circense como patrimônio cultural local. A nova legislação regulamenta a ocupação de áreas públicas para instalação de lonas e estabelece direitos e contrapartidas para os artistas.
Por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, estabelece uma cobrança diária proporcional à área utilizada que pode ser convertida em ingressos gratuitos para estudantes da rede pública e assistidos por programas sociais.
Além disso, a norma garante suporte às famílias itinerantes ao assegurar o acesso escolar aos filhos dos profissionais pela Secretaria Municipal de Educação e atendimento médico pelo SUS, exigindo em contrapartida o rigoroso cumprimento de normas de segurança, acessibilidade e vigilância sanitária.
A iniciativa visa fomentar a cultura e o turismo local, garantindo acesso democrático à arte circense.