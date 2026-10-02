Uma colisão entre dois automóveis na MG-265, na altura do quilômetro 104, em Piraúba, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O acidente aconteceu quando uma guarnição militar retornava de uma vistoria em Rio Pomba e se deparou com a ocorrência. A ocorrência foi registrado na tarde desta sexta-feira (2) e deixou duas pessoas feridas.

Segundo os bombeiros, o acidente envolveu dois veículos. No primeiro automóvel, duas pessoas ficaram feridas. Uma delas estava inconsciente, apresentando hematomas pelo corpo e na região da cabeça. A segunda vítima sofreu lesões aparentemente leves, mas estava consciente e confusa.

Ambas receberam os primeiros socorros no local com o apoio de uma equipe ddo SAMU de Rio Pomba, que auxiliou na imobilização das vítimas. Em seguida, elas foram conduzidas para o Hospital Santa Isabel.

No segundo veículo envolvido, o condutor e o passageiro não apresentavam lesões aparentes.

Tags:

acidente | bombeiros | BR | C | Carro | Colisão