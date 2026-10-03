Uma operação deflagrada pela Polícia Militar no Bairro Córrego do Ouro em Santos Dumont terminou na prisão em flagrante de três pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

A investida, realizada nesta sexta-feira (2), foi partir de denúncias anônimas sobre o comércio ilegal de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Crispim Fernandes de Oliveira.

Ao todo, os policiais militares apreenderam 697 pedras de substância semelhante a crack; 488 pinos contendo material análogo à cocaína; R$ 577,00 em cédulas de dinheiro; uma balança de precisão e farto material utilizado no embalo de entorpecentes; cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e três aparelhos celulares.

Dinâmica da Abordagem

A investida policial mobilizou três equipes da corporação após informações apontarem a rotina do tráfico no imóvel denunciado. Ao realizarem patrulhamento preventivo nas imediações da rua indicada, os militares visualizaram um dos suspeitos caminhando em via pública e efetuaram a abordagem inicial. Com ele, foi encontrada uma quantidade considerável de pedras de crack.

Com a constatação do flagrante, as equipes deslocaram-se até o imóvel de onde a droga era distribuída. Durante as buscas na residência, os militares encontraram o restante do material ilícito, além dos cadernos de anotações e dos insumos utilizados para fracionar e embalar os entorpecentes.

Os três envolvidos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto do material apreendido.

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