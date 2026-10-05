Um motorista de 70 anos ficou ferido após o veículo em que estava cair em uma ribanceira e ficar preso na laje de uma casa, na Rua Capitão Antônio Bernardino, no Centro de Miradouro, na manhã desse domingo (4).



Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e escoriações no membro superior esquerdo. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi medicado ainda no local.



Na sequência, o motorista foi encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé, para atendimento médico.

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